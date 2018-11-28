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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çocuklarının attığı mesaja bakarken kapkaç mağduru oldu...Beyoğlu’nda kapkaç anı kamerada

Çocuklarının attığı mesaja bakarken kapkaç mağduru oldu...Beyoğlu’nda kapkaç anı kamerada

-Güvenlik Kamerası-

Kapkaç Akalan Kamera Çay Ocağı Cep Telefonu 

-Kapkaççının cep telefonunu çalma anı
-Kapkaççının kaçması, adamın kapkaççıyı kovalaması
-Zanlıyla mağdur arasında yaşanan kovalamacada adamın yere düşme anı
-Röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Beyoğlu'nda, sokakta telefonuyla uğraşan şahıs, kapkaç dehşeti yaşadı. Vatandaşın telefonunu kapan zanlı, koşarak kaçtı. Kapkaççı dehşeti kameralara yansıdı. Olay 20 Kasım’da saat 19.00 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bulunan bir market önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kapkaççı, market önünde oturan Murat Alkan adlı bir vatandaşı gözüne kestirdi. Kaldırımda bir süre gezinen kapkaççı, ardından elinde telefonuyla çocuklarından gelen mesajlara bakan Alkan’ın yanına geldi. Bir anda vatandaşın telefonunu alarak kaçan şüpheli, koşarak uzaklaştı. Bu sırada neye uğradığını şaşıran Murat Alkan, zanlının arkasından uzun süre koşarak kovaladı. Kovalamaca sırasında yere düşen Alkan'ın dizleri parçalandı. Kapkaç anı kamerada Beyoğlu'nda yaşanan kapkaç dehşeti güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kapkaççı, kaldırımda oturarak cep telefonu ile mesaj atan Murat Alkan’ın elindeki telefonu çalarak hızla kaçıyor. Telefonu elinden çalınan adam ise zanlının peşinden bir süre koştuktan sonra kaldırım boşluğu nedeniyle yere düşerken, kapkaççı kayıplara karışıyor. Çocuklarımdan gelen mesaja bakıyordum 32 yıldır İstanbul’da olduğunu ve 10 yıldır burada çay ocağı işlettiğini ancak daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadığını ifade eden Murat Alkan, “Burada oturuyordum. Çocuklarımdan mesaj gelmişti. Çocuklarımın resimlerine bakıyordum. Gencin bir tanesi elimden telefonu çekip kaçtı. Ben bir arkadaşımın bana şaka yaptığını düşündüm. İlk başta inanamadım şoktaydım. Baktım ki telefonumu alan kaçıyor, ben de peşinden koştum. Tam yakalamak üzereyken yerler ıslaktı, ayağım kaydı ve düştüm. İki dizimden de yara aldım. Komşumuzun kamera kayıtlarında olay anbean görünüyor. Ben telefondan vazgeçtim, telefonu düşünmüyorum. İnşallah yakalanır da cezasını çeker” dedi.
Olayı ardından inceleme başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalini ve yerini belirledikleri zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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