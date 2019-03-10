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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Çocuklarını göremeyince sinirlenen alkollü şahıs elektrik direğine tırmandı Video

Çocuklarını göremeyince sinirlenen alkollü şahıs elektrik direğine tırmandı Video

-Direğe tırmanan şahıstan görüntü

Elektrik Direği Elektrik Akımı Güvenlik Önlemi Göreme Sağlık Ekipleri 

--Şahsın direkten inme görüntüsü
--İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
--Polis ekiplerinin çalışmaları
--Olay yerinden görüntü
--Genel ve detay

( ANKARA )- Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen şahıs itfaiyenin kurduğu şişme yatağın üzerine atladı ANKARA

- Ankara’da alkollü bir şahıs, çocuklarını göremediğini iddia ederek elektrik direğine tırmandı. Eski eşinin yanına gelmesini istediğini söyleyen şahıs bir saat kadar direğe tutundu. Olay, gece yarısı Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkol alan Önder Y. isimli şahıs, İvedik Caddesinde bir elektrik diğerine tırmandı. İddiaya göre, Önder Y., eski eşinin, çocuklarını kendisine göstermemesine sinirlenerek alkol aldı. Alkollü Önder Y., daha sonra İvedik Caddesindeki bir elektrik direğine tırmandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, elektrik direğinin bulunduğu bölgede yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de şişme yatak açarak alkollü şahsın atlama ihtimaline karşın önlem aldı. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Yetkililerce elektrik akımının kesildiği direkteki Önder Y., yaklaşık bir saat boyunca direğe asılı vaziyette kaldı. Direkten aşağı atlayacağını iddia eden ve kendisini indirmek isteyen yetkililere tehditler savuran Önder Y., ekiplerin çabaları sonucunda aşağı inmeyi kabul etti. Direkte tutunduğu yerden şişme yatağın üzerine atlayan Önder Y., aşağı indikten sonra ekip otosuna bindirilerek karakola götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (FRT-
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