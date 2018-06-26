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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Çocuklarını Esad'ın saldırısında kaybeden yaşlı adam kanserden öldü Haberi

Çocuklarını Esad'ın saldırısında kaybeden yaşlı adam kanserden öldü Haberi

Cenazeyi son kez gören yakınları

Cenaze Arabası Akalan Yaşlı Adam Saldırı Kanser Hastalığı 

-Canazenen araca konulması
-Cenazenen Suriye’ye gidişi
-Genel ve detaylar
-Ali El Sait ile yapılan röportaj

( KİLİS - HD) KİLİS

- Beşar Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırında 3 çocuğunu kaybettikten sonra Türkiye’ye sığınan Mustafa El Sait, yakalandığı kanser hastalığından ölünce cenazesi ülkesine gönderildi. 78 yaşındaki Mustafa El Sait, 5 yıl önce Esad rejimi tarafından Halep’in Azez ilçesi kırsalına düzenlediği saldırıcı sonucu 3 çocuğunu kaybettikten sonra kaçarak Türkiye’ye sığındı. Türkiye’ye 3 çocuğu ile sığınan Mustafa El Sait, çocuklarının üzüntüsüne dayanamayarak konser hastalığına yakalandı. Gaziantep’te gördüğü tedavi sonucu hayatını kaybeden Sait’in cenazesi vaziyeti üzerine kardeşleri ve çocukları tarafından Suriye’ye gönderildi. Sait’in cenazesi yakınlara tarafından tahsis edilen cenaze arabasıyla Kilis’in Öncüpınar Sınır kapısı üzerinden ülkesine gönderildi. Mustafa El Sait’in kardeşi Ali El Sait, kardeşinin çocuklarını kaybetmesi yüzündün girdiği bunalım sonucu kanseri yakalandığını ifade ederek, “Gaziantep’te hayatını kanserden kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti sağ olsun bizim her türlü ihtiyacımızı karşıladı. Kardeşimin tedavisini yaptırdı. Hayatını kaybetmesiüzerine tahsis edilen arabayla Suriye’ye götürüyoruz. Allah Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun.” diye konuştu.
Ölen Suriyeliler isterse ülkesine gönderiliyor. Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin hayatını kaybetmesi halinde ailesinin isteği üzerine Suriye’ye gönderiliyor. Bazı aileler ise ölen yakınlarını Türkiye’de defin edebildiği bildirildi.
Türk vatandaşlarında olduğu gibi Suriyelilerin de belediyeler tarafından defin ve cenaze işlerinin ücretsiz alınmadığı öğrenildi. (MAD-Y)
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