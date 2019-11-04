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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çocuklarını askerlik görevini yapmaya götürürken kaza geçirdiler:2 ölü Haberi

Çocuklarını askerlik görevini yapmaya götürürken kaza geçirdiler:2 ölü Haberi

olay yerinden görüntüler

Hastane Trafik Kazası Karahisar Ağır Yaralı Direksiyon 

-hastane detay

( AFYON KARAHİSAR)- Aynı aileden anne ve sürücünün eşi kurtarılamadı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaza, Afyonkarahisar-Isparta il yolunun 19. kilometresinde bulunan Ağzıkara köyü mevkiinde saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Afyonkarahisar iline doğru seyir halinde bulunan Ramazan Aygördü yönetimindeki (21) 03 EE 410 plakalı otomobil, sürücünün tehlikeli virajı geçmesinin ardından direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüj üzerinde takla attı. Otomobilin ters döndüğü kazada, aynı aileden sürücü Ramazan Aygördü ile araçta bulunan babası Ali Aygördü (44), annesi Nuriye Aygördü (42), eşi Melahat Aygördü (19) ve kardeşi Niyazi Aygördü (20) yaralandı. Yaralılardan 3’ünün ağır yaralı olduğu öğrenildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere sevk etti. Yaralılardan Nuriye Aygördü ve Melahat Aygördü kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatlarını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, Şuhut'un Çakırözü köyünde yaşayan ailenin, Niyazi Aygördü'yü askerlik yapmak üzerine birliğine teslim etmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
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