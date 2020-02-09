Çocuklarına geleneksel sanatı sevdirmek için kitap yazdı İzle

-Hat yazılırken detay görüntü

-Kitaplardan detay görüntü



( İSTANBUL - ÖZEL)- Geleneksel sanatlar çocukların dünyasına giriyor İSTANBUL



- 2 çocuk annesi Serap Mamati Eratlı çocuklarına geleneksel sanatı eğlenerek sevdirmek için “Sanat Gezileri” adlı 5 çocuk kitabını kaleme aldı. Yazdığı kitap ise basılarak satışa sunuldu. Geleneksel sanatlar Serap Mamati Eratlı’nın kaleme aldığı seri kitaplar sayesinde çocukların dünyasına giriyor. Çocuklarının sanata olan ilgisini arttırmak için, onların yaşına uygun geleneksel sanatların anlatıldığı kitap arayan Eratlı Ailesi, buldukları kitapların hep yabancı ve çeviri olduğunu öğrendiler. Bunun üzerine Serap Eratlı çocuklarına geleneksel sanatları sevdirmek ve Türkiye’de yabancı yazarların çevirisi olduğu için kendisi kitap yazmaya karar verdi. Kitabı kaleme alırken Çocuklarının gerçekten yaşadığı hikayeleri konu alarak geleneksel sanatları anlattı. Geleneksel sanatları anlatırken uzmanlardan yardım alarak. “Sanat Gezileri” çocuk kitapları serisi, miniklerin hikayeler yoluyla geleneksel sanatları keşfetmesini sağlıyor. Erdem Çocuk etiketiyle raflardaki yerini alan beş kitaplık seri online olarak da satın alınabiliyor. Çocukların dünyasında geleneksel sanatları anlatmak için kaleme alan Serap Mamati Eratlı “Harflerin Dünyası” adlı kitapta hattat Faruk Eratlı yardımıyla, hat sanatını anlatıyor. “Ebru Diyarına Yolculuk” adlı eserde, suya işlenen sanatı çocuklar Hikmet Barutçugil’den öğreniyor. Minyatür sanatında ise Nilgün Gencer yardımıyla “Hayallerin Resmi” eseri çocuklara anlatılıyor. Tezhip sanatı ise Münevver Üçer’in kahraman olduğu “Solmayan Laleler” kitabında çocukların dünyasına giriyor. “Kâğıttan Şaheserler” adlı eserde ise Dürdane Ünver, katı’ sanatını anlatıyor. Kitaptaki neşeli anlatımına Saadet Ceylan’ın rengârenk resimleri eşlik ediyor. “Çocuklarıma böyle bir hatıra bırakmak çok kıymetli” Kitabı hazarken her çocuğa dokunarak geleneksel sanatları tanıtmak istediğini ifade eden yazar 2 çocuk annesi Serap Mamati Eratlı, “ Bir kızım ve birde oğlum var, onlara geleneksel sanatları anlatan çocuk kitapları aradığımızda olmadığını fark ettik. Sadece batıdaki yazarların çevirileri olduğunu fark ettik. Bu yüzden biz bu konuda kitap yazma fikri ortaya çıkarttık. 5 farklı kitaptan oluşan serimiz hat, tezhip, ebru, minyatür ve katı sanatlarını konu alıyor. Oğlum Ahmet Faruk’un babası hat sanatçısı olduğu için onların hikayesini anlatıyorum kitapta. Benim için çocuklarıma böyle bir hatıra bırakmak çok kıymetli. Kitabı hazarken her çocuğa dokunarak geleneksel sanatları tanımak istedim” diye konuştu.

“Bir sanatla uğraşınca mutlu oluyorum” Geleneksel sanatların anlatıldığı kitabın kahramanı olan Ahmet Faruk Eratlı, “ Benim geleneksel sanatlara bir ilgim vardı. Kitapları okuduktan sonra ilgim arttı. Kitapları annemin yazması çok özel bir duygu bundan dolayı seviniyorum. Kitapları okulda bile bazen okuyoruz. Geleneksel sanatlarla ilgili bazı bilgileri öğreniyoruz. En çok katı ve ebru sanatlarına ilgi duyuyorum. Küçük yaştan itibaren hat yazmaya başladım. Bir sanatla uğraşınca mutlu oluyorum, kendimi özel hissediyorum” diye sözlerini tamamladı. “Çocukların erken yaşta bu sanatları sevmelerinin çok önemli” Çocukların sıkılmadan geleneksel sanatları kitaptan okuyabileceğini ifade den 24 yıldır hattatlık yapan Faruk Eratlı, “ Geleneksel sanatları çocuklara anlatıldığı bir kitabın yazılması fikri ortaya çıkınca 2 çocuk annesi olan eşime çevrildi tüm gözler. İçinden bir yazar çıktı kitapların ortaya çıkmasından çok mutlu olduk. Ben bu sanatlara 16 yaşında başladım. Geleneksel sanatlara daha erkende başlanabilir. Çocukların erken yaşta bu sanatları sevmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kitaplar çok önemli bir boşluğu dolduruyor, Türk gençliğinin geçmişinden destek alarak geleceğe bakmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

(AFS-ZA-



loading...