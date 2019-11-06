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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çocukların yuvarladığı teker, ölüme neden oldu - İZMİR

Çocukların yuvarladığı teker, ölüme neden oldu - İZMİR

- Gümüşpala Mahallesi 7080. Sokaktan görünüm - Yokuş aşağı teker yuvarlanan sokak - Mahallede yaşayan Kürşat Gazi Sırçalı açıklama Çocukların yuvarladığı teker, ölüme neden olduİZMİR (AA) - İzmir 'in Bayraklı ilçesinde küçük yaşlardaki üç çocuğun yokuş aşağı yuvarladığı kamyon tekerinin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybederken, bir kadın ağır şekilde yaralandı.Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi 7080. Sokakta kamyon tekeriyle oynayan çocuklar, tekeri yokuş aşağı gönderdi.Rampada hızlanıp 2 sokak altta komşularıyla sohbet eden 70 yaşındaki Gülbade Kevik ve 79 yaşındaki Dilber Karataş'a çarpan kamyon tekeri, kadınları ağır yaraladı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kevik ve Karataş'ı hastaneye kaldırıldı.Tekerin çarpması sonucu yere düşüp kafasını vuran Kevik, müdehaleye rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, yaşları 6 ile 8 arasında değişen 3 çocuğun olayı gerçekleştirdiğini, çocukların tekeri gönderdikten sonra da kaçtıklarını belirledi.Mahallede yaşayan Kürşat Gazi Sırçalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 çocuğun kamyon tekerini yokuş aşağı göndermelerinin ardından yaşlı kadının hayatını kaybettiğini ve olaydan büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.
Sırçalı, benzeri bir durumun yeniden yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.Mahalle sakinleri de çocukların boş bir arazide buldukları tekeri, yokuş aşağı yuvarladığını belirttiler.

Yaşlı Kadın Polis Hastane Polis Ekipleri Bulduk 

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