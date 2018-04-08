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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Çocukların tüfekle şakası ölüm getirdi

Çocukların tüfekle şakası ölüm getirdi

olay yerinden ambulans ve askeri görüntüler

Psikolog Jandarma Karakolu Jandarma Sağlık Ekipleri Ölüm Haberi 

-(Şahin Başpınar)

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep'te tüfekle oynayan 10 yaşındaki çocuk, kuzeninin ölümüne neden oldu. Çocuklarının cansız bedenleriyle karşılaşan anne ve baba ise sinir krizleri geçirdi. Olay Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde av tüfeğiyle oynayan Ş.B (10) elindeki tüfeğin ateş almasıyla kuzeni 11 yaşındaki Kemal Başpınar'ı vurdu. Edinilen bilgiye göre Nurdağı ilçesi Başpınar mahallesinde ailesi ile yaşayan Ş.B., evlerinin bahçesinde misafirliğe gelen amcasının oğlu Kemal Başpınar ile av tüfeği ile şakalaşırken Ş.B., iddiaya göre yanlışlıkla kuzenini vurdu. Patlayan tüfekten çıkan saçmalar, Osmaniye'den ailesiyle misafirliğe gelen amcasının oğlu K.B.'nin yüz ve baş bölgesine isabet etti. Silah sesini duyarak, olay yerine gelenler K.B.'yi kanlar içinde yerde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, K.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. K.B.'nin cenazesi otopsi için morga götürülürken, oğlunun ölüm haberini alan baba Ahmet Başpınar ile anne Fatma Başpınar sinir krizi geçirdi. Olayın ardından Ş.B., ise psikolog eşliğinde ifadesi alınmak üzere Nurdağı jandarma karakoluna götürüldü Olayla ilgili soruşturma sürüyor (AK-SD-
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