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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çocukların traktör römorkunda havuz keyfi - TOKAT

Çocukların traktör römorkunda havuz keyfi - TOKAT



: - Traktörün römorkunda yüzen çocuklardan detaylarÇocukların traktör römorkunda havuz keyfiTOKAT (AA) - Tokat 'ın Taşlıçiftlik köyünde sıcaktan bunalan çocuklar traktör römorkunda serinlemenin tadını çıkardı.Merkeze bağlı Taşlıçiftlik köyünde, sıcaktan bunalan çocuklar ailelerinin de desteği ile traktör römorkunu küçük bir havuza çevirdiler.Önce naylon brandayla kaplanan ardından da içine su doldurulan römorka giren çocuklar sıcak havada yüzmenin tadını çıkardı.Küçük de olsa havuz keyfi yaşayan çocuklar, yüzerken havuz gözlüğü ve şnorkel takmayı da ihmal etmediler.Çocukların keyifli anları ise aileleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yüzme Cep Telefonu 

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