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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Çocukların trafikte ölümle oyunu kamerada İzle

Çocukların trafikte ölümle oyunu kamerada İzle

Kamyonetin kasasına takılan çocuklar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Hareket halindeki kamyonete tırmanıp yolculuk yaptılar İSTANBUL

Tehlikeli Oyun Kamera Cep Telefonu 


- Pendik’te 4 çocuk, yoğun trafikte ilerleyen kamyonetin kasasına asılmaya çalıştı. Çocukların kasaya asılarak yaptığı yolculuk görenleri yüreklerini ağza getirdi. Kamyonetin kasasına asılan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Pendik Çamçeşme Mahallesinde 4 çocuk, mahalle arasında trafiğin yoğun olduğu yolda tehlikeli hareketler bulundu. Çocuklar, yolda ilerleyen kamyonetin kasasına asılarak yolculuk etmeye çalıştı. Oyun oynadıklarını sanan çocuklar hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını hiç saydıklarından habersizdi. Kamyonet kasasına asılan çocukların tehlikeli oyunu görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Kamyonet kasasına asılarak yolculuk eden çocukların tehlikeli yolculuğu vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde 4 çocuk kamyonetin kasasına asılara yolculuk ediyor. (HA-CGK-
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