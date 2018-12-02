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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Çocukların kamyonete tutunması

Kamera Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 

-Çocuklardan bir tanesinin koşması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- E-5 Karayolu Maltepe mevkiinde kapalı kasa kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi. E-5 Karayolu Maltepe - Bostancı arasında kapalı kasa kamyonetin arkasına tırmanarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi. Çocuklardan 2 tanesi kamyoneti yakalayarak arkasına tutunurken, bir tanesi ise koşarak yetişmeye çalıştı. Kazaya davetiye çıkartan çocukların bir tanesi kamyonetin üzerine çıkmaya çalışması korku dolu anlara neden oldu. Çocukların kendilerine oyun haline getirdiği tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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