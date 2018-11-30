Çocukların tarihle tehlikeli oyunu...800 yıllık Çifte Minareli Medrese'yi oyun parkı haline çeviren çocuklar tehlikeli oyunları ile yürekleri ağza getirdi

-çocukların demir parmaklıklara çıkışı

-çocukların duvara tırmanışı

-beton gülleler ile oyunları



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas’ta tarihi kent meydanında bulunan 800 yıllık Çifte Minareli Medrese'yi oyun parkı haline çeviren çocuklar tehlikeli oyunları ile yürekleri ağza getirdi. Sivas'ta kentin tarihi simgelerinden biri olan Çifte Minareli Medrese küçük yaştaki çocuklar için tehlike saçan oyun alanı haline geldi. Medrese çevresinde oyun oynayan 3 çocuk ise yaptıkları ile görenleri hayrete düşürdü. Oyun oynamak için çifte Minareli Medrese'yi tercih eden çocuklar ilk önce tehlikeyi hiçe sayarak, demir parmaklıkların üzerinden geçmeye çalıştı. Parmaklıklardan uzun süren uğraşlar sonrası çıkamayacağını anlayan çocuklardan bir tanesi bu kez duvara tırmanarak medreseye çıkmayı denedi ve başardı. Minarelere çıkmayı başaramayan çocuklardan 2 tanesi ise tehlikeyi hiçe sayarak medrese çevresinde bulunan beton gülleler ile tehlikeli oyunlarını sürdürdü.

