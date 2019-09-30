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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Çocukların sokakta oynama süresi azalıyor' - EDİRNE

'Çocukların sokakta oynama süresi azalıyor' - EDİRNE

"Çocukların sokakta oynama süresi azalıyor" - EDİRNE - "Çocuklar Hareket Ediyor" panelinden görüntüler - Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine Ahmetoğlu'nun konuşması"Çocukların sokakta oynama süresi azalıyor" - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine Ahmetoğlu: - "Günümüzde çocuklar sokakta daha az oynuyor, çocuklukları boyunca belki de hiç ağaca tırmanamıyor. Araştırmalara göre, her 10 çocuktan 6'sı, günde bir saatten az dışarıda oynuyor"EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine Ahmetoğlu, Türkiye'de çocukların sokakta oynama süresinin azaldığını belirterek, "Araştırmalara göre, her 10 çocuktan 6'sı, günde bir saatten az dışarıda oynuyor." dedi.
Prof. Dr. Ahmetoğlu, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Bilimsel Araştırmalar Proje Birimince Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Çocuklar Hareket Ediyor" başlıklı panelde, çocukların temel hareket becerilerinin artırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de çocukların dışarıda oynama süresinin azaldığına işaret eden Ahmetoğlu, "Günümüzde çocuklar sokakta daha az oyun oynuyor, daha az vakit geçiriyor ve çocuklukları boyunca belki de hiç ağaca tırmanamıyor. Araştırmalara göre, her 10 çocuktan 6'sı, günde bir saatten az dışarıda oynuyor. Ortalama her 7 çocuktan biri de bir günde dışarıda hiç oyun oynamıyor." ifadelerini kullandı."Çocukların gönüllerince koşup hareket edebileceği alanlar bu denli kısıtlıyken, okullarımızın onlara sunduğu olanaklar da bu anlamda sınırlı kalmaktadır." diyen Ahmetoğlu, şunları kaydetti:"Oyun ve hareket etme göz önünde bulundurulduğunda, çok geniş alanlara ihtiyaç duymadan, sınıf ortamında ve bahçede öğretmenler ile çocukların birlikte yalnızca 30 dakika ayırarak gerçekleştirebileceği, temel hareket becerilerini destekleyen etkinlikler yapılabilir. Oyunlar ve müziği içeren eğlenceli bir sürecin yaşandığı etkinlikler yapılabilir. Özel gereksinimli bireylerin akranlarıyla öğrenebileceği, aile katılımıyla desteklenen bütüncül programlara ihtiyaç var."Panele, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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