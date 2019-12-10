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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Çocukların mutluluğuna beton döktüler

Çocukların mutluluğuna beton döktüler

parktan görüntü

Saldırı Çocuk Parkı 

-beton dökülen yerlerden görüntü
-detaylar

( BURSA )- Çocuk parkına çirkin saldırı BURSA

- Bursa'nın Mudanya ilçesinde çocuk parkında bulunan eğlence aletlerine beton dökülerek zarar verildi.
Mudanya Güzelyalı'daki Atatürk Çocuk Parkı'nda, oyun alanlarının üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çimento döküldü. Olayla ilgili emniyet ekiplerince soruşturma başlatıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz yaptığı açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştirenler bilmelidirler ki tüm engellemelere rağmen herkesin huzur ve mutluluk duyduğu Mudanya’yı bizlere inanan yavrularımızla ve hemşehrilerimle birlikte yaşatacağız" dedi.

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