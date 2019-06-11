Çocukların markette battaniyeli dondurma hırsızlığı kamerada İzle

-röp



( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- Beykoz'da bir markete giren çocuklar marketin dondurucusundaki dondurmaları yanlarında getirdikleri battaniyeye saklayarak çalmaya çalıştı. Battaniyeye sakladıkları dondurmalar ile marketten hızla kaçan çocuklar, market çalışanı ile çevredekiler tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ile market çalışanının kaçan çocuğu yakalaması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Beykoz'da bir markette yaşanan olayda, markete giren birkaç çocuk dondurucuda bulunan dondurmaları gözlerine kestirerek harekete geçti. Dondurucunun kapağını açan çocuklardan biri, aldığı birkaç dondurmayı yanında getirdiği battaniyenin içerisine sakladı. Ardından marketten çıkan çocuklardan biri koşarak kaçmaya çalışırken, market çalışanı ise çocuğun peşine düştü. Kaçan çocuk market çalışanı tarafından kısa sürede yakalanırken diğer çocuklar da mahalleli tarafından yakalandı. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından serbest bırakılan çocuklar olay yerinden uzaklaştı. Çocukların başarısızlıkla sonuçlanan dondurma hırsızlığına ait görüntüler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde marketteki çocuklar dondurmaları battaniyeye saklayarak çalmaya çalışıyor, daha sonra kaçan çocuklardan birinin peşine market çalışanı düşüyor ve çocuklar yakalanıyor.

