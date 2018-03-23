Çocukların korunmasına yönelik uygulama - İSTANBUL
- Yapılan denetimlerden detaylar - Okullardan detaylar İstanbul 'da çocukların korunmasına yönelik uygulama - Uygulama kapsamında okul ve çevrelerinde denetim gerçekleştiriliyorİSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından çocukların ve gençlerin suçtan korunması amacıyla kent genelinde uygulama yapılıyor. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesindeki çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik uygulamaya 39 ilçede ve 75 noktada 500 polis katılıyor.Polis ekipleri, uygulama kapsamında okullar ve yakın çevrelerindeki şüpheli kişiler, park, bahçe metruk binalar, tütün mamulü satışı yapılan yerler, kahvehane, iddia ve ganyan bayi, internet kafe, oyun salonu gibi umuma açık iş yerleri ile okul servis ve diğer araçlara yönelik denetim gerçekleştiriyor.Sabah 11.00'de başlayan uygulamanın 22.00'ye kadar süreceği bildirildi.