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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Çocukların kızak keyfi İzle

Çocukların kızak keyfi İzle

Mahalleden detaylar

Naylon Poşet Kar Yağışı 

-Çocuklardan detaylar
-Kızak ve naylon poşetler üzerinde kayan çocuklar
-Düşen ve çarpışan çocuklardan detaylar
-Çocuklarla röportaj
-Tren halinde kayan çocuklar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’de yoğun kar yağışını fırsat bilen çocuklar, mahalle yolunda kaymanın sevincini yaşadı. Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüzlerce yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte kar yağışına en çok sevinen çocuklar ise mahalle yollarını mesken tutarak kaymanın tadını çıkarttılar. Gazi Mahallesi yolunda bir araya gelen çocuklar, poşet ve tahta kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi. Düşe kalka kayan çocuklar, arkadaşlarıyla mahalle yolunda kaymanın sevincini yaşadıklarını belirttiler. (MK-MSA-Y)
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