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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çocukların kavgası ile başladı, silahlı bıçaklı kavgaya döndü

Çocukların kavgası ile başladı, silahlı bıçaklı kavgaya döndü

Polis ekiplerinin çalışması

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

-Olay yeri
-olay yeri güvenlik kamerası

( İSTANBUL ) İstanbul

Pendik'te site içerisinde çocukların kavgasına büyükler dahil oldu. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya döndü. Çok sayıda yaralının olduğu kavgaya bir çok polis ekibi sevk edildi. Panik anı güvenlik kamerasına yansıdı İddiaya göre Pendik, Yenişehir Mahallesi'nde çocukların kavgasına dahil olan aileler silahlarla ve bıçaklarla birbirlerine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga sonrası yaşanan panik anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.Silahlı ve bıçaklı kavgada çok sayıda kişi yaralandıOlay, saat 19.30 sıralarında Pendik ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Bahçede oyun oynayan çocuklar arasında çıkan tartışmaya büyüklerin dahil olmasıyla çevre savaş alanına döndü. Site yöneticisinin yardımcısı olan Tuncay Çakır ve Hikmet Bulut'un aileleri arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Çakır bacağından vurulurken kavganın taraflarından Cihan Çakır, Ömer Arduç, Mustafa Arduç ve Birkan Kemer bıçakla hafif şekilde yaralanırken polis ekipleri çevre güvenliğini alarak kontrolü sağladı. Yaralılar çevre hastanelere götürüldüÇocukların kavgasına dahil olarak site bahçesinin savaş alanına dönmesine neden olan ailelerden yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Tuzla Devlet Hastanesine ve Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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