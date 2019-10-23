Çocukların ‘hobisi’ yürekleri ağza getirdi

-Kuş uçurmaları



( TEKİRDAĞ - ÖZEL)- Yerden 20 metre yüksekte korku dolu anlar- Çatıdaki çocuklar korku dolu anlar yaşattı TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’da kuş yetiştiriciliği yapan çocukların, 4 katlı bir binanın çatısındaki hareketleri yürekleri ağza getirdi. Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde 3 çocuk, 4 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Çatıda güvercin yetiştirdiği öğrenilen çocuklar, hiçbir güvenlik önlemi almadan 20 metre yüksekte tehlikeli hareketler sergiledi. Civardaki vatandaşların korku dolu bakışlarına aldırmayan çocuklar, adeta bir oyun gibi çatıda kuşları ile ilgilendi. Bir süre çatıda oyalanan çocukların şans eseri kötü bir olay yaşanmadan bulundukları yerden inmesi yüreklere su serpti.



loading...