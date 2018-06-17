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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Çocukların gözü önünde köpeğine kediyi parçalattı İzle

Çocukların gözü önünde köpeğine kediyi parçalattı İzle

Köpekle kedinin kavga anı (cep telefonu)

(İSTANBUL)- Çocukların gözü önünde köpeğine kediyi parçalattı- O anları da cep telefonuyla çocuklara kaydettirdi ANTALYA

Yavru Köpek Tarım Ormanlı Çöp Konteyneri Cep Telefonu 


- İstanbul’da bir şahıs, tasmasından tuttuğu köpeğine kediyi parçalattı, o anları ise çocuklara cep telefonuyla saniye saniye kaydettirdi. Sakarya Sapanca'da ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ve daha sonra ölen yavru köpek olayının ardından yurdun farklı noktalarından benzer dehşet görüntüler gelmeye başladı.
Büyükçekmece İlçesi Kumburgaz bölgesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, bir şahıs tasmasından tuttuğu köpeğini, kediyle karşı karşıya getiriyor. Bu sırada birkaç çocuk ise cep telefonlarıyla bu anları kaydetmeye başlıyor. Bu sırada köpeğin sahibinin, ‘benim numarama atsana' dediği, videoyu çeken çocuğun da görüntüleri kast ederek ‘ben sana da atarım’ dediği anlaşılıyor. Oldukça korktuğu gözlenen ancak köpeğe kafa tutmaktan da geri kalmayan kedinin, can havliyle köpeğin üzerine atladığı sırada ise olanlar oluyor. Köpek, üzerine atlayan kediyi ağzıyla yakalayarak uzun süre sağa sola savurmaya başlıyor. O anlar da bile ne köpeğin sahibinden ne de görüntüleri çeken çocuklardan bir müdahale gelmiyor. Tam bu sırada ise görüntüsü kesiliyor ve video sonunda karnından yaralandığı gözlenen kedinin, köpekle kavga ettiği çöp konteyneri yanında ölü bir halde olduğu görülüyor.
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