Çocukların gözü önünde bonzai krizine girdi

- Çocukların bakması

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( İSTANBUL - ÖZEL - HD)- Güngören'de çocukların yaşadığı korku dolu anlar kamerada İSTANBUL



- Güngören’de çocukların korku dolu bakışları arasında bonzai krizine giren şahsın görüntüsü yürek sızlattı. Ayakta bile durmakta güçlük çeken şahıs vatandaşların şaşkın bakışları arasında olduğu yerden kıpırdayamadı. Güngöre’nde iddiaya göre bonzai içerek çocukların gözleri önünde kendinden geçen gencin görüntüsü kameralara takıldı. Akşam saatlerinde Güngören İnönü Cadeddesi üzerinde bonzai içen bir şahsın çocukların korku dolu bakışları arasında kendinden geçti. Çevredekilerin şaşkın bakışları altında hareket etmeye çalışan şahıs aldığı uyuşturucu nedeniyle ayakta bile durmakta zorluk çekti. Çevredeki vatandaşlar ise hiçbir şey olmamış gibi şahsın yanından geçip gitti.Bu sırada anneleriyle yolda bekleyen küçük çocuklar korku dolu anlar yaşadı. (AFS-EY

