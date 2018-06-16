Çocukların Galata Köprüsünde tehlikeli oyunu

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( İSTANBUL -ÖZEL-HD)- Sıcaklıktan bunalan çocuklar Galata Köprüsünden denize böyle atladı İSTANBUL



- İstanbul’da sıcaktan bunalan çocuklar serinlemek için tehlikeli yolu seçti. Galata Köprüsü'nden çocukların denize atlaması kameraya saniye saniye yansıdı. İstanbul’da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar çeşitli serinleme yöntemleri aramaya başladı.

Bazı çocuklar da serinlemek için tehlikeli yolu seçti. Galata Köprüsüne gelen yaklaşık 10 çocuk serinlemek için tehlikeli yola başvurdu. Galata Köprüsü'ndeki bariyerlere çıkan çocuklar denize atlayıp serinlemeye çalıştı. Çocukların bu tehlikeli oyunu kameraya saniye saniye yansıdı.

