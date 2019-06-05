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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çocukların falezlerde tehlikeli deniz keyfi

Çocukların falezlerde tehlikeli deniz keyfi

Konyaaltı sahili detay

Kayalı Kullar 

-denize giren çocuklar detay
-Falezlere tırmanan çocuklar
-kayalıklardan atlamaları

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da denize atlamak için sivri kayalıklara tırmanan çocukların yaptığı hareketler, tehlikeye davetiye çıkardı. Bayram tatilinde Konyaaltı Sahili’ne akın eden vatandaşlar, denizin ve güneşin keyfini çıkarttı. Okulların tatil olmasıyla birlikte gençler ve çocuklar da sahillere gelerek denize girdi. Sahilin varyant kısmındaki falezlerde ise yaşları 11-14 arasında değişen bir grup çocuğun yaptığı hareketler, tehlikeye davet çıkardı.Falezlerdeki sivri kayalıklara bağladıkları halatla yaklaşık 5 metre yükseklikteki alana tırmanan çocuklar, güçlükle çıktıkları kayalıklardan denize atladılar. Zaman zaman dalgaların etkisiyle kayalara çarpma tehlikesi yaşayan çocuklar, bir süre eğlendikten sonra bölgeden ayrıldı. SM-
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