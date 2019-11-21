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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çocukların evde ateşle oyunu anneyi canından ediyordu İzle

Çocukların evde ateşle oyunu anneyi canından ediyordu İzle

Ambulansa kaldırılan kadın

Doğalgaz İlk Müdahale Polis Hastane Trol 

-İtfaiye
-Çocuklar
-Duman
-röp

( İSTANBUL - ÖZEL)- Sancaktepe’de can pazarı- Dumandan etkilenen anneyi itfaiye kurtardı İSTANBUL

- Sancaktepe’de bir evde annenin temizlik yaptığı sırada çocukların ateşle oynaması az kalsın faciayla sonlanacaktı. Ateşle oynayan çocukların sebep olduğu yangında dumandan etkilenen anne itfaiye tarafından kurtarıldı. Bina sakinleri de tedbir amaçlı dışarı çıkartıldı. Sefa Mahallesi Tepeyolu Caddesi Evim Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 2. katında geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre yangın, anne evde temizlik yaparken çocukların yatak odasında ateş ile oynaması sonucu yatağın alev almasıyla çıktı. Apartmanın penceresinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye, yangının çıktığı eve girerek dumandan etkilenen anneyi ve çocukları kurtardı. Dumandan etkilenen kadın ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken bina sakinleri tedbir amaçlı dışarı çıkartıldı. Bahçede oyun oynarken dumanların yükselmesiyle yangını fark ettiğini ifade eden Emirhan Özyıldırım; “Bahçede oyun oynarken yangını fark ettik, hemen koşarak apartmanın elektrik şalterlerini indirdim, doğalgaz vanasını kapattım evdekileri kurtarmak istedim kapılar kilitliydi daha sonrasında itfaiye ekipleri ve polisler gelerek evde bulunan anne ve çocukları kurtardı” diye konuştu.
Annenin dumanda etkilendiği olayda can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi. (CS-EY-
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