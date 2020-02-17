Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Çocukların eşekli kızak keyfi izleyenleri gülümsetiyor İzle

Çocukların eşekli kızak keyfi izleyenleri gülümsetiyor İzle

-çocukların eşekle kayması

Kar Tatili Kar Yağışı 

--çocukların traktörle kayması
--röpler

( SİVAS )- Sivas'ın Zara ilçesinde traktörün ve eşeğin arkasına bağlanan kızaklarla karda kayan çocuklar karın tadını çıkarttı. SİVAS

- Sivas'ın Zara ilçesinde traktörün ve eşeğin arkasına bağlanan kızaklarla karda kayan çocuklar karın tadını çıkarttı. Geçtiğimiz günlerde etkili olan Yoğun kar yağışının ardından kar Zara ilçesi Adamfakı köyünde kalınlığı yarım metreye kadar ulaştı. Köy muhtarı Avni Yüksel, traktörünün arkasına bağladığı kızakla çocuklara kar keyfi yaşattı. Köy yolunda traktör arkasında kızak üzerinde karda kayan çocuklar, daha sonra bir eşeğin arkasına bağlanan kızakla da köy içinde karda kaydılar. Kar tatilini eğlenceye dönüştürdüklerini belirten Avni Yüksel, “Kar tatili uzun olunca çocuklara bir eğlence düşündük. İlk önce kızağı eşeğin arkasına bağlayarak sırayla çocukları kaydırmaya çalıştım. Çocukların biri kayıyor, biri peşine koşuyor. Daha sonra tahta ve saçtan bir kızak sistemi yaptık. Yaptığımız kızağı traktörün arkasına bağlayarak, çocukların tamamını bindirerek karlı yolda kızakla kaydırarak kar tatilinde çocuklara güzel anlar yaşatmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık” dedi.
Çocuklar ise, muhtarın yaptığı kızaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek çok eğlenceli bir tatil süreci geçirdiklerini söylediler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı