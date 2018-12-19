Çocukların devirdiği elektrikli soba yangın çıkardı

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Esenyurt’ta korkutan ev yangını, mahalleli sokağa döküldü İSTANBUL



- Esenyurt’ta soğuk hava nedeniyle çalıştırılan elektrikli sobayı çocukların devirmesiyle yangın çıktı. Vatandaşlar sokağa dökülürken yangın kısa sürede söndürüldü. Elektrikli sobanın dikkatli kullanılması bir kez daha akıllara geldi. Olay, Hürriyet Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 2’nci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre soğuk hava nedeniyle evde ısınmak için elektrikli soba çalıştırıldı. Bir süre sonra ailenin uykuda olmasını fırsat bilen çocuklar elektrikli soba ile oynamaya başladı.

Soba devrildi ve halıyı tutuşturdu. Bir anda büyüyen alevler tüm evi sarınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Olayda can kaybı meydana gelmezken ev sahibi ise yaşananları aktardı. Vatandaşları sokağa döken yangında evin bir odası tamamen kullanılamaz hale geldi.

