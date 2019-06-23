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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
'Çocukların çıkardığı yangın' cezaevine ulaşamadan söndürüldü İzle

'Çocukların çıkardığı yangın' cezaevine ulaşamadan söndürüldü İzle

-yangından genel görünüm

Trol 

--söndürme çalışmaları
--arı kovanları

( ANTALYA ) ANTALYA

- Oyun oynayan çocukların çıkardığı iddia edilen yangın cezaevi ve arı kovanlarına ulaşmadan müdahale altına alındı. Yangında 3 buçuk dönüm alan kül oldu. Manavgat Ilıca Mahallesi Kıraç mevkinde oyun oynayan çocukların çıkardığı iddia edilen yangın Antalya Büyükşehir ve Orman İşletmesi ekiplerince yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. İtfaiye ve arazözlerin müdahale ettiği yangın, bir özel şirkete ait 692 ada 1 parsel ve 762 ada 1 parsel olmak üzere 2 ayrı arsada çıktı. Rüzgarın etkisiyle kuru otlarda hızla ilerleyen yangın, Ilıca’da yapımı devam etmekte olan kapalı cezaevi ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülerek kontrol altına alındı. Yanan bölgede bulunan arı kovanları büyük şans eseri yanmazken, duman ve sıcaktan etkilenen arıların uçuştukları ve tek kovanda toplandığı gözlendi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.
(AK-JA-
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