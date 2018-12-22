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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çocukların bulduğu cisim patladı: 5 yaralı - MERSİN

Çocukların bulduğu cisim patladı: 5 yaralı - MERSİN

: - Hastane binasının dış genel planı - Çocukların hastane içinden çıkartılması ve ambulanslara nakledilmesi - Ambulansların hastaneden ayrılmasıMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde 5 çocuk, oynadıkları kayalık bölgede buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı.Koyuncu Mahallesi'nde kayalık arazide, çocuklar buldukları henüz niteliği belirlenemeyen cisimle oynamaya başladı.
Bu sırada cismin patlaması sonucu 5 çocuk yaralandı.Yaralı H.D, Y.D, C.D, S.T. ve M.R. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastane Kayalı Bulduk 

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