Çocukların bulduğu cisim patladı: 5 yaralı - MERSİN
: - Hastane binasının dış genel planı - Çocukların hastane içinden çıkartılması ve ambulanslara nakledilmesi - Ambulansların hastaneden ayrılmasıMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde 5 çocuk, oynadıkları kayalık bölgede buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı.Koyuncu Mahallesi'nde kayalık arazide, çocuklar buldukları henüz niteliği belirlenemeyen cisimle oynamaya başladı. Bu sırada cismin patlaması sonucu 5 çocuk yaralandı.Yaralı H.D, Y.D, C.D, S.T. ve M.R. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.