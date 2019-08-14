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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çocukların bahçeye attığı torpil yangına neden oldu, muhtar tepkisini sosyal medya canlı yayınından gösterdi Haberi

Çocukların bahçeye attığı torpil yangına neden oldu, muhtar tepkisini sosyal medya canlı yayınından gösterdi Haberi

Alevlerden ve ağacın yanması

Sosyal Medya Canlı Yayın Çam Ağacı 

-Muhtarın olaya tepki göstermesi

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te, Soğuksu mahallesinde çocukların sitenin bahçesinde attıkları torpil yangın çıkardı. Çam ağacının yandığını gören mahallenin muhtarı ise sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak duruma tepki gösterdi. Soğuksu Mahallesi’nde Toki konutlarının bulunduğu alanda meydana geldi. Çocuklar tarafından atılan torpil, önce kuru otları sonra da bir çam ağacını tutuşturdu. Yangını gören mahalleli alevlere müdahale etmeye çalışırken, itfaiyeye haber verildi.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Soğuksu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yavuz Karagöz yanan çam ağacını görünce sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak tepki gösterdi. Muhtar Karagöz, “Bayram günü akşam saatlerinde uğraştığımız şeye bakın. Ağaç yanıyor. Herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıksın. Gözünüzü seveyim, ellerinde kibrit, torpil atıyorlar. Akşam akşam canım ağaç yanıyor, yazıktır. Canım çam ağacı yandı. Biz bir şeyler yapacağız, güzelleştireceğiz diye uğraşıyoruz, milletin yaptığına bak. Rica ediyorum, çocuklarına tembih etsin, sokakta kibritle, patlayıcı madde ile oynanılmaz. Değerli büyüklerim sizden rica ediyorum. Yazıktır, şu ağaç 30 senede meydana gelmez.” Diyerek tepkisini gösterdi. (YE-
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