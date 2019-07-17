Çocukların ay gözlemi heyecanı İzle

-Teleskoptan gözlem yapan öğrenciler

-Ailelerin çocuklarına yardımcı olması

-Röportajlar

-Ay görüntüsü

-Diğer detaylar



( VAN ) VAN



- Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle “Geleceği Kodlayan 65 Vanlı” projesi kapsamında Edremit’te bir araya gelen çocuklar, ay gözlemi yapmanın heyecanını yaşadı. DAKA desteğiyle Türkiye Bilişim Derneği tarafından yürütülen “Geleceği Kodlayan 65 Vanlı” projesi kapsamında eğitim gören çocuklar, teleskopla ay ve Jüpiter gözlemi yaptı. Edremit ilçesinde aileleriyle birlikte bir araya gelen çocuklar, kurulan teleskoptan ayı daha yakından görme fırsatı yakaladı. Teleskopla gökyüzündeki görsel şöleni izleyen çocuklar, ay ve gökyüzündeki diğer cisimler hakkında bilgi edinmenin mutluluğunu yaşadı. İHA muhabirine konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Topal, teleskopla ay gözlemi yaparken aynı zamanda Jüpiter’e de baktıklarını belirtti.

Animasyon ve fotoğraflardan görmektense çocuklar için teleskopla gözlem yapmanın daha güzel olduğuna dikkat çeken Astrofizikçi Topal, gözlem yapan öğrencilerin çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Teleskopla aydaki kraterleri yakın bir şekilde görme fırsatı yakaladığını dile getiren Muhammed Emin Varhan isimli öğrenci ise, gözlem sırasında eğitimcilere sorular sorarak, ay konusundaki bilgilerini artırdığını söyledi.



Hayrunnisa Erdemir isimli bir diğer öğrenci de, teleskopla gökyüzü gözlemi yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, gözlem sırasında bilgisine bilgi kattığını kaydetti.

(YLM-MSA-Y)

