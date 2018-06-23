Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Çocuklarımın sağlık raporu var' dedi, yüzlerce extacy çıktı Haberi

'Çocuklarımın sağlık raporu var' dedi, yüzlerce extacy çıktı Haberi

-polis kamerası-

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Polis Kamerası Sağlık Raporu Polis Ekipleri 

-operasyona ilişkin görüntüler
-ele geçirilenlerden detay

( TEKİRDAĞ ) "Çocuklarımın sağlık raporu var" dedi, yüzlerce extacy çıktı - Uyuşturucu sevkiyatına şok operasyon - Operasyon için ortak çalışma yapıldı - Şehrin giriş ve çıkışlarının kapatıldığı operasyonda biri kadın 3 kişi yakalandı - Çok sayıda uyuşturucu ve uyuşturucudan elde edilen para ve dolar ele geçirildi TEKİRDAĞ

- Tekirdağ üzerinden Çanakkale’deki zehir tacirlerine yapılan uyuşturucu sevkiyatı şok baskına takıldı. Operasyonda biri kadın 3 kişi yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı Narkotik Şube ekiplerince yapılan analiz çalışmalarında 34 LPU 12 plakalı araçla Çanakkale'ye uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. "Çocuklarımın sağlık raporu var" dedi extacy hap çıktı Uyuşturucu taşıdığı ileri sürülen bahse konu aracın yakalanması için Malkara ilçesindeki polis ekipleriyle de yapılan ortak çalışmayla birlikte şehrin giriş ve çıkışları kapatıldı. Malkara ilçesinin çıkışında durdurulan araçta geniş çaplı arama yapıldı. Aramalar esnasında polisin 'çantada ne var' sorusuna karşılık kadının "Defter var. Çocuklarımın sağlık raporları var" dediği çantadan yüzlerce extacy hap ele geçirildi. Aramada aracın arka koltuğunda gizlenmiş 800 adet extacy hap ve suçtan elde edildiği değerlendiren bin 650 TL ve 370 dolar paraya el konuldu. 3 kişi yakalandıPolis ekipleri tarafından yapılan başarılı operasyon sonucu, olayla ilgili gözaltına alınan Deniz O. Ceyhan Ö. ve Aslıhan B. emniyete götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı