-operasyona ilişkin görüntüler

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( TEKİRDAĞ ) "Çocuklarımın sağlık raporu var" dedi, yüzlerce extacy çıktı - Uyuşturucu sevkiyatına şok operasyon - Operasyon için ortak çalışma yapıldı - Şehrin giriş ve çıkışlarının kapatıldığı operasyonda biri kadın 3 kişi yakalandı - Çok sayıda uyuşturucu ve uyuşturucudan elde edilen para ve dolar ele geçirildi TEKİRDAĞ



- Tekirdağ üzerinden Çanakkale’deki zehir tacirlerine yapılan uyuşturucu sevkiyatı şok baskına takıldı. Operasyonda biri kadın 3 kişi yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı Narkotik Şube ekiplerince yapılan analiz çalışmalarında 34 LPU 12 plakalı araçla Çanakkale'ye uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. "Çocuklarımın sağlık raporu var" dedi extacy hap çıktı Uyuşturucu taşıdığı ileri sürülen bahse konu aracın yakalanması için Malkara ilçesindeki polis ekipleriyle de yapılan ortak çalışmayla birlikte şehrin giriş ve çıkışları kapatıldı. Malkara ilçesinin çıkışında durdurulan araçta geniş çaplı arama yapıldı. Aramalar esnasında polisin 'çantada ne var' sorusuna karşılık kadının "Defter var. Çocuklarımın sağlık raporları var" dediği çantadan yüzlerce extacy hap ele geçirildi. Aramada aracın arka koltuğunda gizlenmiş 800 adet extacy hap ve suçtan elde edildiği değerlendiren bin 650 TL ve 370 dolar paraya el konuldu. 3 kişi yakalandıPolis ekipleri tarafından yapılan başarılı operasyon sonucu, olayla ilgili gözaltına alınan Deniz O. Ceyhan Ö. ve Aslıhan B. emniyete götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

