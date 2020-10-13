Çocukları sevgi evlerine verilen baba intihar etmek istedi

-POLİS ARACINDA BABA İLE KONUŞAN POLİSLER

-EMNİYET MÜDÜRÜ MEHMET ARTUNAY'IN OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLERİ

-EMNİYET MÜDÜRÜ ARTUNAY'IN PSİKOLOGLAR İLE KONUŞMASI

-EMNİYET MÜDÜRÜ ARTUNAY'IN ÇOCUKLAR İLE KONUŞMASI



( NEVŞEHİR )-İntihar etmek isteyen adam ikna edildi NEVŞEHİR



- Nevşehir’de çocukları sevgi evlerine verilen baba kendini yakarak intihar etmek istedi. Edinilen bilgilere göre, 2000 Evler Mahallesinde Mustafa Orhan isimli baba bir süre önce eşinden ayrıldı. Eşinden ayrılmasının ardından çocuklar annesine verildi.

Daha sonra yapılan çalışmalar sonrasında çocuklar anneden alınarak Sevgi Evlerine verildi.

Çocuklarının Sevgi Evlerine verilmesine kıza Mustafa Orhan kendisini yakarak intihar etmek istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 112 sağlık ekiplerinin yanı sıra Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak baba ikna edilmeye çalışıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli psikologlar tarafından bir süre sonra ikna edilen baba intihar etmekten vazgeçti. İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ın da olay yerinde baba ile bir süre görüştüğü öğrenilirken Emniyet Müdürü Artunay burada görevli psikologlara teşekkür etti.



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