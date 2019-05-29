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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çocukları için 7,5 ayda 68 kilo zayıfladı - GAZİANTEP Haberi

Çocukları için 7,5 ayda 68 kilo zayıfladı - GAZİANTEP Haberi

- Öğretmen Hasan Hammutoğulları'nun eski kıyafetlerini giymesi, eski kıyafetlerinin bol gelmesi - Hasan Hammutoğulları ve eşi ile röportaj - Hasan Hammutoğulları'nun eski halinin fotoğrafıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde görev yapan bir öğretmen çocuklarının, kilolu görüntüsünden etkilenip üzülmemesi için 7,5 ayda 68 kilo verdi.İslahiye'de bir okulda müdür olarak görev yapan 37 yaşındaki Hasan Hammutoğulları, profesyonel destek almadan diyet uygulayarak 156 kilodan 88 kiloya düştü.Hammutoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarının kilolu görüntüsünden etkilenip üzülmemesi için zayıflama kararı aldığını belirtti.
Kilo verirken hiçbir profesyonel destek almadığını anlatan Hammutoğulları, şöyle devam etti:"Diyet yapmaya karar verdiğimde, kilomu öğrenmek için tartıya çıktığımda, tartının kapasitesi 150 kilo olduğu için kilomu öğrenemedim. En zayıf halimde 88 kiloyu gördüm. Bu süreçte en büyük destekçim eşimdi. Uyguladığım diyette hiçbir ilaç kullanmadım. Mide operasyonu da kesinlikle geçirmedim. Spor da yapmadım. Tamamen diyet. Her insan kendi diyetini kendi oluşturmalı. Birine iyi gelen diyet herkese iyi gelecek diye, uygulanacak diye bir şey yok. 7,5 ay diyet yaptım ve şu anki kiloma ulaştım."Hammutoğulları, kiloluyken mağazalarda bedenine uygun elbise bulamadığını dile getirerek, yeni halinden çok mutlu olduğunu, 64 bedenden 52 bedene düştüğünü ifade etti.
Eski elbiselerini hatıra olarak saklayacağını bildiren Hammutoğulları, fazla kilolarından kurtulmak isteyenlere "İnsan, kendi iradesini, nefsini tutabilirse kesinlikle çok daha zayıflayabilir." tavsiyesinde bulundu.Hammutoğullarının kendisi gibi öğretmen olan eşi Fikriye ise eşinin kilo vermesi sırasında kendisine destek olmak için yiyeceklerden ödün verdiklerini anlatarak, eşinin iradesi sayesinde bu kilosuna kavuştuğunu kaydetti.

Fazla Kilo Bild Öğretmen 

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