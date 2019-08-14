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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çocukları gösterilmeyince silahla kendini yaraladı İzle

Çocukları gösterilmeyince silahla kendini yaraladı İzle

OLAY YERİ

( MALATYA ) MALATYA

Polis Urus Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da çocukları gösterilmeyen baba silahla kendini yaraladı. Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre; eşinden ayrı yaşayan 26 yaşındaki Latif K. eşinin ikamet ettiği Mehmet Yavuz Caddesine giderek çocuklarını görmek istediğini söyledi.

Eşinin çocuklarını göstermemesi üzerine sinirlenen Latif K. yanında getirdiği kurusıkıdan bozma silahla kafasına ateş etti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Latif K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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