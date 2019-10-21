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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı - VAN

Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı - VAN



: - Operasyon anları - Zanlıların adliyeden çıkarılışıÇocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı - Van 'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmak istenen 4'ü çocuk 6 kişi ile onları dağa götürmeye çalışan 8 şüpheli yakalandı - Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan çocuklar ailelerine teslim edildi, 4'ü Suriye uyruklu 8 zanlı tutuklandıVAN (AA) - Van 'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4'ü çocuk 6 kişiyi dağa kaçırmaya çalışan 8 şüpheli tutuklandı.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanması tarafından kırsala katılımı sağlanmak istenen 4'ü çocuk 6 kişi ile bunları dağa götürmekle görevlendirilen 8 iş birlikçiyi teknik ve fiziki takibe aldı.20 Ekim'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.Gözaltına alınan 4'ü Suriye uyruklu 8 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 6 kişiden "suça sürüklenen" 4 çocuk ailelerine teslim edildi.

Akalan Kaçırılma Terör Örgütü Irak Trol 

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