Çocuklardan el yapımı Aqua Park İzle

--Çocuklardan havuz içinde röportaj

--çocuklara yardım eden mahalle bakkalının açıklaması



( DENİZLİ )- Çocuklar yıllardır tamamlanmayan süs havuzunu yüzme havuzuna çevirdi- Kendi imkanlarıyla köy meydanında yüzme havuzu yaptılar- Sıcaktan bunalan çocuklar elleriyle yüzme havuzu yaptılar DENİZLİ



- Denizli’de sıcaktan bunalan çocuklar, köy meydanına yapılacak olan ancak inşaatı tamamlanamayan süs havuzunun inşaatını kendi imkanlarıyla yüzme havuzuna çevirip bir de kaydırak yaptı. Denizli’nin Çal ilçesi Alfaklar Mahallesi’nde sıcaktan bunalan çocuklar, serinleme yöntemini kendileri buldu. Çocuklar, köy meydanına inşa edilmesi beklenen ve yapımı yıllardır tamamlanmayan süs havuzunu, yüzme havuzuna çevirdi. Süs havuzunu yüzme havuzuna çevirmeyi kendileri düşünen çocuklar, ilk olarak toplanıp köy muhtarından izin alarak inşaat halindeki havuzun içini temizledi. Sonrasında aralarında para toplayan çocuklar, mahalle bakkalının da yardımıyla havuza naylon aldı. Çocukların, havuzun yan tarafında bulunan oyun parkındaki kaydırağı köylülerin yardımıyla, havuza ilave etmesiyle havuz, bir aqua park görünümü kazandı. Geçtiğimiz hafta yapımı tamamlanan havuzda köyde bulunan 20 çocuk, normal zamanlarda anne ve babalarına tarlada yardım ederken, boş zamanlarında da havuza gelip serinliyor. 5 metre uzunluğu, 4 metre genişliği, bir metre de derinliği bulunan havuzun su ihtiyacının köydeki bir hayırsever tarafından karşılanması çocukların su sıkıntısını da çözdü. Zekalarıyla havuzun çevresini bir tatil alanına çeviren çocuklar, havuzda serinleyip arkadaşlarıyla eğlendikten sonra isterlerse güneş kremi sürüp güneşleniyor, isterlerse de evlerinden getirdikleri şemsiyelerin altında dinleniyor. “Hava da çok sıcaktı, yüzmemiz gerekiyordu, bunalmıştık” Parkta oturup çekirdek çitlerden akıllarına böyle bir şey geldiğini ve diğer arkadaşlarıyla bir olup böyle bir şey yaptıklarını belirten mahallenin çocuklarından birisi olan Okan Canan, “Biz oturuyorduk şurada, çekirdek çitliyorduk. Hava da çok sıcaktı, yüzmemiz gerekiyordu, bunalmıştık. Biz 6-7 çocuk olarak düşündük, ‘Neden biz buraya bir havuz yapmayalım?’ dedik. Sonra ilk muhtardan iznimizi almaya gittik. Muhtardan iznimizi aldıktan sonra çapalarımızı, küreklerimizi getirdik. Çapalarımız ve küreklerimizle her tarafı, otları çapaladık, kürekledik, sonra tırmıkladık. Branda aldık, Özgür amcam da çok yardım etti bize, ona çok teşekkür ediyorum. Brandanın parasını da 5’er 10’an lira olarak verdik. Altta mavi, üstte beyaz branda olarak” dedi.

Havuz yapımında emeği olan Yavuz Serhan da, “Uraya yaparken ilk bir çapaladık, betonuna kadar. Ondan sonra naylon aldık serdik. Doldurduk suyu. Özgür abi naylonu alıp getirdi, biz alamazdık o naylonu, baya pahalıydı” diye konuştu.

Halil Alper Gökçe, “Burası önceden, bir süs havuzuydu. Pisti, içini temizledik, yaptık. Kaydırağı falan esnafımız yardım etti. Bu naylonu para biriktirip arkadaşlarla yaptık. Her gün geliyoruz, serinliyoruz, çok güzel oldu” şeklinde konuştu.

“ Çocuklar tatil yerlerine gidemiyorlar, arazide annesine babasına yardım ediyorlar” Çocuklara havuz yardımında yardımcı olan mahalle bakalı Özgür Gökçe ise şunları söyledi: “Daha önce bu havuz, kullanılamaz harap bir durumdaydı. Süs havuzu olarak buraya zamanında monta edilmiş ama içi toprakla doluydu. 3-4 gün havuzun temizliğiyle uğraştık, temizledik içindeki pislikleri. Sonra çocuklar kendi aralarında 50-60 lira para toplamılar. Üstünün finansmanını ben sağladım, eşimle beraber yardımcı olduk, bu hale getirdik. Çocukların önemli olan yaz gününde eğlenceli, mutlu olması. Yaz günlerinde eğlenmesi. Bizim amacımız buydu, hem iki tane de kendi çocuğum var içlerinde. Buradaki çocuklar dar gelirli olduğu için tatil yerlerine oralara buralara gidemiyorlar, arazide annesine babasına yardım ediyorlar. Sora da gelip burada serinliyorlar, yüzüyorlar. Çocuklar burada eğleniyor mutlu oluyor, onların mutlu olması bizi de mutlu ediyor.”

