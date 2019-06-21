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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Çocuklardan büyüklere örnek olacak davranış...Çocuklar anız yangınına toprak attı, itfaiye erleri su sıktı

Çocuklardan büyüklere örnek olacak davranış...Çocuklar anız yangınına toprak attı, itfaiye erleri su sıktı

Yangının çıktığı tarla

Efes Anız Yangını Trol 

-Top oynayan çocuklar
-Yangına bakan çocuklar
-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi
-Çocukların ateşe toprak atması
-İtfaiye erlerinin müdahalesi
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da bir sitenin önünde top oynayan çocuklar, top oynadıkları yerin hemen yanında bulunan tarlada yangın çıkınca, olay yerine gelen itfaiye ekipleriyle birlikte yangını söndürdü. Çocuklar da ateşi söndürmek için toprak atarken, itfaiye erleri ise su sıkarak yangını kontrol altına aldı. Anız yangını, Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi Nevruz parkı civarında bulunan bir sitenin hemen yanındaki tarlada meydana geldi. Buğday tarlasında hasat toplanmasının ardından tarlada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşalar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Çocuklar ateşi toprak atarak söndürdü İhbar üzerine yangının çıktığı bölgeye kısa sürede gelen ekipler, yangına tazyikli suyla müdahale ederek kontrol altına alırken, çevrede top oynayan çocuklar ise itfaiye ekiplerine destekte bulunarak ateşin üzerine toprak atarak söndürmeye çalıştı. Yangının kısa sürede kontrol altına alınması çevrede bulunanlara rahat bir nefes aldırırken, geriye çocukların yangına toprak attığı görüntüler kaldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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