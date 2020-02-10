Çocuklardaki depremin izleri masalla siliniyor Haberi

-Öğretmenler röp.



( MANİSA ) MANİSA



- 22 Ocak günü 5.4’lük depremin ardından adeta deprem fırtınası yaşayan Manisa'nın Akhisar ilçesinde 'Duygu yoksunluğu' yaşayan çocuklar için Akhisar Belediyesi tarafından oluşturulan Çocuk Atölyesi kapsamında etkinlikler devam ediyor. Masal anlatıcı öğretmenler eşliğinde Anadolu masalları dinleyen çocuklar ardından hayal dünyalarını resmetti. Akhisar Belediyesi Çocuk Atölyesi etkinlikleri kapsamında sinema etkinliği ardından çocuklara bu hafta sonu da masal anlatımı etkinliği yapıldı. Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan Anadolu Masalları projesinde görevli 4 öğretmenin gönüllü olarak katıldığı etkinlikte çocuklara masal anlatımı yapıldı. Akhisar Belediyesi Gölet Büyük Salon’da ve Tarihi Zeynelzade Çocuk Kütüphanesi’nde 4 gönüllü masal anlatıcısı öğretmen çocuklara Anadolu Masalları’nı seslendirdi. Anlatılan masalların ardından çocuklar, Akhisar Belediyesi tarafından hazırlanan boyama kalemleri ile masallardaki karakter, yer ve figürleri çizerek hayal dünyalarını yansıttı. Öte yandan gönüllü Psikolog Feyza Nur Adagülü de çocuklar etkinlik yaparken velilere deprem esnasında ve sonrasında çocuklara nasıl davranılması konusunda bilgiler aktardı. Psikolog Adagülü yaptığı açıklamada, “Ailelere Psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyorum. Bunun yanında ruh sağlığımızı korumada temel prensiplerden bahsediyorum. Çocuklarla alakalı bazı aktiviteler öneriyorum ailelere. Ailelerin en çok şikayette bulunduğu konu haliyle deprem oluyor. Çünkü yetişkinlerin de bu konuda bazı korkuları var ve öncelikle bunu aşmaları gerekiyor ki çocuklara yardımcı olabilsinler. İkinci olarak ise okul ile alakalı oluyor. Okula adaptasyon süreci ile alakalı soruları yanıtlıyoruz” dedi.

Çocuk Atölyesi kapsamında ara tatilde ve depremin yaşandığı haftadaki tatilde çocuklara yönelik birçok etkinlik yaptıklarının altını çizen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Atalarımızdan miras kalan Anadolu Masallarımızı, Akhisarlı çocuklarımızla buluşturduk. Uzman psikolog ve çocuk gelişim uzmanlarımızın da desteğiyle deprem sarsıntılarının unutulduğu, bol kahkahalı bir haftasonu etkinliğini daha hayata geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkürler” diye konuştu.

Sürekli depremi yaşayarak psikolojik olarak etkilenen çocuklara farklı etkinlikler sunarak güzel vakit geçirdiklerini ifade eden masal anlatıcısı Gizem Taçyıldız, “Manisa Turgutlu ilçesinden geliyoruz, Alaşehir ve Salihli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı Anadolu Masalları Projesi’nin Manisa masal öğretmenleriyiz. Son günlerde malum yaşadığımız depremlerden hepimiz çok etkilendik. Buradaki çocuklarımızın da etkilendiğini ve sürekli depremi yaşadıklarını ve belediyenin de bu nedenle bazı etkinlikler yaptığını duyduk. Biz de buraya gelip onlara biraz bu deprem psikolojisinden uzaklaştırmak ve onlara güzel vakit geçirtmek istedik” dedi.

Akhisar’daki çocukların masaldan çok mutlu olduklarını belirten masal anlatıcısı Ali Karaoğlu, “Manisa Salihli’den geliyorum, biz bu masal eğitimi ile ilgili yazın bir eğitim aldık. Milli Eğitimin projesi kapsamında Anadolu Masallarını yeniden canlandırmak, kültürel kopukluğun engellenmesi amacıyla güzel bir projeydi. Burada da bulunduğumuz okullarda, bulunduğumuz ilçelerde masal anlatımlarına devam ediyoruz. Burada da deprem yaşandı biliyorsunuz, hem çocuklara moral olsun anlamında, hem de masal anlatalım diye buraya geldik. Çocuklardan da çok olumlu görüntüler aldık. Masal anlatımı ardından sonra resimler yapıyorlar, gayet ilgiyle dinlediler bizi mutluyuz ve çocuklar da mutlu. Görevimizi yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşıyoruz diyebilirim” diye konuştu.

Masal anlatmayı sevdiklerini ve bunu yaygınlaştırmak için çalıştıklarını ifade eden masal anlatıcısı Betül Uğur, “Turgutlu ilçesinde okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı proje kapsamında yaşlanılan üzücü olaydan dolayı çocuklar biraz daha keyif alsınlar, bu olumsuz psikolojiden biraz daha uzaklaşsın diye onlara masal anlatmaya geldik. Anlatmayı seviyoruz, anlattıkça geleneksel masallarımız kuşaktan kuşağa aktarılmaya devam edecektir” şeklinde konuşurken, masal yolunda çocuklara katkı sağlamak istediklerine vurgu yapan masal anlatıcısı Nazan Akkoyun da şunları söyledi: “Alaşehir ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum. Geçen yıl bakanlığımızın açmış olduğu bir eğitime katılarak bu yolculuğa başladık. Masal yolundayız, bu yolda bizlerde çocuklarımıza bir katkı sağlamak istedik. Bize fırsat verildiği için teşekkür ediyoruz.” (BG-SC-



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