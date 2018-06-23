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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çocuklara polis şefkati İzle

Çocuklara polis şefkati İzle

Çocuklardan detaylar

Polis Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinden detaylar
-Motosiklete binen çocuklardan detaylar
-Polisler çocuklarla sohbet ederken
-çocukların konuşması
-detay

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da motorize yunus ekipleri, mola saatlerinde de çocuklara polis sevgisi aşılıyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekipleri, görevlerinin yanı sıra mola saatlerinde de halkın yoğun yaşadığı merkez ilçe Süleymanpaşa’daki sahil alanda bulunan çocukları motora bindirerek çocuklara polis sevgisi aşılıyor. Aileleri ve görevi başındaki polis ekipleri eşliğinde motosikletlere binen çocuklar ise bundan çok mutlu olduklarını ifade etti.
Büyünce polis olmak istediğini dile getiren Hakan isimli çocuk, “Bende sizin gibi polis olacağım. Polis motosikletine bindim çok mutlu oldum” dedi.
Polis ekipleri de her defasında çocuklara polisten korkulması gerektiğini anlatılıyor.
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