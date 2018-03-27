Çocuklara paylaşmayı oyuncaklarla öğretiyorlar - ÇORUM
- Etkinliğe katılan çocuklar - Çocukların oyuncaklar ile oynaması - Çocuklar için hazırlanan ikram masası - Etkinliğin organizatörü Gülhan Keleş ile röportajÇocuklara paylaşmayı oyuncaklarla öğretiyorlar - Çorum 'da sosyal medya üzerinden haberleşerek her ay bir araya gelen anneler, "Maksatakas" adını verdikleri etkinlik ile çocuklarının oyuncaklarını birbirleriyle değiştirerek paylaşmayı öğrenmelerini sağlıyorÇORUM (AA) - Çorum 'da sosyal medya üzerinden haberleşerek her ay bir araya gelen anneler, "Maksatakas" adını verdikleri etkinlik ile çocuklarının oyuncaklarını birbirleriyle değiştirerek paylaşmayı öğrenmelerini amaçlıyor.Kent merkezindeki Sanat Sokağı'nda 12'nci kez gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar getirdikleri oyuncakları birbirleri ile paylaşırken, anneler de evde hazırladıkları yiyeceklerle "Halil İbrahim sofrası" kuruyor.Etkinliğin organizatörü Gülhan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların paylaşma bilincini geliştirmek için eğlenceli bir yöntem ararken "maksatakas" adını verdikleri yöntemi bulduklarını söyledi.
Gün boyu devam eden etkinliğe ortalama 150 çocuğun katıldığını belirten Keleş, "Bugün 12'ncisini gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin ilkine 25 civarında çocuğumuz katılmıştı ancak artık 150 çocuk katılıyor." dedi. Maksatakas etkinliği ile tüketimi azaltıp paylaşımı çoğaltmayı amaçladıklarına dikkati çeken Keleş, çocuklara erken yaşlarda paylaşma bilincini aşılamaya çalıştıklarını vurguladı.Annelerin evde hazırladıkları yiyecekleri de çocuklara ikram ettiklerini anlatan Keleş, şöyle devam etti:"Hepimizin evinde birçok oyuncak var ancak çocuklarımız yine de dışarıda bir oyuncak gördüğünde onu istiyor. Biz de aralarında oyuncaklarını paylaşmaları için bu etkinliği düzenliyoruz. Oyuncakları paylaşmalarıyla çocuklarımızın hem gözü hem de gönlü doyuyor. Bunun haricinde annelerimiz tarafından hazırlanan yiyeceklerle de tam bir 'Halil İbrahim sofrası' kuruyoruz. Etkinliklerimizde ayrıca çocuk hakları, doğa bilinci gibi temalar belirleyip, bu temalara uygun oyunlar oynuyoruz."Keleş, etkinliğe katılan çocukların hem oyuncaklarını paylaştıklarını hem de yeni arkadaşlar edindiklerini için mutlu olduklarını kaydetti.