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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çocuklara kuklayla eğitim veriyor - EDİRNE

Çocuklara kuklayla eğitim veriyor - EDİRNE

- Okul öncesi öğretmeni ve vantrilok Çiğdem Dağtekin'in gösterisinden detaylar - Dağtekin ile röportaj - Prof. Dr. Emine Ahmetoğlu'nun açıklaması.Çocuklara kuklayla eğitim veriyor - Okul öncesi öğretmeni ve vantrilok Çiğdem Dağtekin, yaptığı kukla gösterileriyle eğlenceyle eğitimi bir arada sunuyor - Çiğdem Dağtekin: - "Çocuklarımıza anlattıklarımızla günlük yaşam ve değerler eğitimiyle ilgili mesajlar veriyoruz"EDİRNE (AA) - Okul öncesi öğretmeni ve vantrilok Çiğdem Dağtekin, yaptığı kukla gösterileriyle çocuklara eğlenceyle eğitimi bir arada sunuyor.Yurt içi ve yurt dışında çeşitli etkinliklere katılan Dağtekin, "Kuklamanya" adını verdiği kukla ailesi ile hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekiyor.Trakya Üniversitesi Erken Çocukluk Eğitimi Topluluğu'nun (EÇET) davetlisi olarak Edirne Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda kuklası "Marmelat"la sahneye çıkan Dağtekin, okul öncesi eğitim alan çocuklara, bir anne ve kızının öyküsünü kukla ile anlattı.Vantrilok Çiğdem Dağtekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'dan bu yana sahneye çıktığını belirterek, "Okul öncesi öğretmeniyim aynı zamanda, her gösterimde eğitsel içerikler barındırmayı seviyorum. Eğitim programımızın içerisinde bu tarz mesajları veriyoruz. Marmelat'ın etkisini burada fark ediyoruz. Görsel bir öge ve çocukların arkadaşı olduğu için daha fazla dikkate alıyorlar. Sahnede birebir izledikleri ve sonrasında hatırladıkları için akıllarında daha fazla kalıyor. Çocuklarımıza anlattıklarımızla günlük yaşam ve değerler eğitimiyle ilgili mesajlar veriyoruz." diye konuştu.
Dağtekin, yurt içi ve yurt dışında sahneye çıktığını ve "Kuklamanya" ailesiyle 100 bin çocuğa ulaştığını kaydetti.
- "Öğretici bir etkinlik"TÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı, Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve EÇET akademik danışmanı Prof. Dr. Emine Ahmetoğlu da Dağtekin'in çocukların gönlünde taht kurduğunu ifade etti.
Okul öncesi eğitim alan çocuklara öğretici bir etkinlik sunulduğunu anlatan Dağtekin, "Marmelat'ın verdiği mesajların çocuklar için yapıcı olduğunu düşünüyoruz. Değerlerimize, kültürümüze ve çocuklarımızın yaşam becerilerine uygun mesajlar verdiğini düşünüyoruz Marmelat'ın. Çocukların başka bir kanalla öğüt gibi değil de öğretici nitelikle olanları daha çok yerine getirdiğini görüyoruz." şeklinde konuştu.

Muhabir Yurt Dışı Öğretmen Okul Öncesi Eğitim Konferans 

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