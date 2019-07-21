Çocuklara internet bağımlılığı uyarısı İzle

-Polisin bir çok konuda uyarıda bulunması

-Çocuklarla röp.

-Çocuklara hediye verilmesi



( ADANA ) - Adana'da polis Kur’an kursuna giden çocuklara internet bağımlılığını önlemek için bilgilendirme yapıp hediye verdi ADANA



– Adana polisi, internet bağımlılığı konusunda Kur’an kursuna giden çocukları bilgilendirerek onlara hediye verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında boş kalan çocukların tamamen internet bağımlısı olmaması için harekete geçti. Polis çocukların yazın yoğunlukta olduğu Kuran kurslarına giderek burada bilgilendirme yaptı. Çocuklara internet kullanımı ve zararları hakkında anlatım yaptı. Polis çocuklara internette vakit geçirmek yerine arkadaşlarıyla sohbet etmelerini ve oyun oynamalarını tavsiye etti. Bu arada, sosyal medya kullanım yaşının da 13 olduğunu hatırlatan polis sosyal medya üzerinden kimlik bilgilerinin çalınmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.



Ayrıca polis çocukların zararlı oyunlardan da uzak durmaları gerektiğini, bu oyunların çocukları ölüme kadar götürdüğünü, şiddet eğilimli insanlar olmasına neden olduğunu bu nedenle bu oyunları oynamamaları gerektiğini kaydetti.

Çocuklar bu anlatımlardan sonra sosyal medya yaşının 13 olduğunu ilk kez öğrendiklerini, sosyal medyadan kimlik bilgilerinin çalındığını da polisten öğrendiklerin bundan sonra çok dikkatli olacaklarını şiddet içeren oyunlardan da uzak duracaklarını söyledi.



Polis daha sonra çocuklara oyuncak hediye etti. Oyuncakları alan çocuklar çok mutlu oldu.

