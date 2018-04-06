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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Çocuklara ev soyduran 3 şüpheli tutuklandı

Çocuklara ev soyduran 3 şüpheli tutuklandı

-ARŞİV-

Adli Kontrol Kol Saati Küçük Çocuk Hırsız Cep Telefonu 

-şüphelilerin adliyeye getirilmesi
-adliye detay
-genel ve detay

( ELAZIĞ )- Elazığ'da 10 ve 13 yaşındaki iki çocuğa evlerden hırsızlık yaptıran ve çalınan malzemeleri satan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ELAZIĞ

- Elazığ'da 10 ve 13 yaşındaki iki çocuğa evlerden hırsızlık yaptıran 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da son 3 ayda binaların birinci katlarındaki dairelerde çok sayıda hırsızlık meydana geldi. Bunun üzerine çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin yaşlarının küçük olduğunu ve çaldıkları malzemelerin kendilerini yönlendiren şahıslar tarafından satıldığını tespit etti. Polisin yaptığı planlı çalışma sonra Elazığ ve Bingöl’de belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda hırsızlık yaptırılan yaşı küçük çocukların da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden yaşı küçük olanlar, adli kontrol şartıyla Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi. Emniyette ifadesi tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 4 şüpheliden 3'ü nitelikli hırsızlık ve çocukları suça sürükleme suçlarından tutuklandı.1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Tutuklanan 3 şüphelinin 2 çocuğa çok sayıda ev ve araçtan hırsızlık yaptırdığı belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan arama da 2 adet lcd tv, 5 adet tablet, 2 adet kamera, 14 adet cep telefonu, 36 adet kol saati, 17 adet tesbih, 19 adet yüzük, 2 çift küpe, 3 adet kolye, 1 adet oto teybi ve birçok bijuteri eşyası ile sallama, kasatura olarak tabir edilen kesici suç aletleri ve 2 bin TL ele geçirildi.
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