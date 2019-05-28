Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Çocuklara bayram mendili verilip geleneksel oyunlar oynatıldı - TOKAT Haberi

Çocuklara bayram mendili verilip geleneksel oyunlar oynatıldı - TOKAT Haberi

- Çocukların oyun oynaması - Çocuklara mendil dağıtılması - Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu ile röportajÇocuklara bayram mendili verilip geleneksel oyunlar oynatıldı - Tokat Olgunlaşma Enstitüsünce düzenlenen "Nineden Toruna Bayram Mendilleri" etkinliği kapsamında, bayram harçlığı bulunan mendil dağıtılan çocuklar, geleneksel sokak oyunları oynayarak eğlendiTOKAT (AA) - Tokat Olgunlaşma Enstitüsünce düzenlenen "Nineden Toruna Bayram Mendilleri" etkinliği kapsamında çocuklara bayram harçlığı bulunan mendiller dağıtılıp geleneksel sokak oyunları oynatıldı."Hayat Boyu Tokat Projesi" kapsamında Ali Tepe Topçubağı İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklara bayram harçlığı bulunan mendil dağıtıldı.Ardından çocuklara, seksek, mendil kapmaca, beştaş, dokuztaş, yakan top, köşe kapmaca gibi eski sokak oyunları oynatıldı. Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara bir yandan kültürel değerleri aşılarken bir yandan da onların teknoloji bağımlılığından uzak kalması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu tür etkinlikler sayesinde çocukların birbirleriyle daha sağlıklı iletişim kuracağını vurgulayan Vanlıoğlu, "Bu projeyle unutulan kültürel değerlerimizin, bayram mendillerinin gelecek kuşaklara aktarılmasını, aynı zamanda sokakta oynanan oyunların bugüne taşınmasını hedefledik." dedi.
Vanlıoğlu, "Çocuklarımıza bayram mendili verirken, onları sokak oyunlarına davet edip oyunlar oynamalarını sağladık. Teknolojinin ilerlemesiyle bazı kültürel değerlerimiz unutulmaya yüz tuttu. Çocuklarımız vakitlerini daha çok bilgisayar, tablet ve telefon başında geçiriyor. Amacımız sokak oyunlarını çocuklara tekrar hatırlatmaktı." ifadelerini kullandı.Çocuklar ise ilk kez oynadıkları oyunlarla çok eğlendiklerini dile getirdi.Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile Vali Ozan Balcı'nın eşi Sonay Balcı da katıldı.

Ali İl Teknoloji Muhabir Bayram Harçlığı Seksek 

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
devamı
İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı