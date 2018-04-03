Çocuklara 'az ödev çok kitap' önerisi - SAMSUN İzle
Çocuklara "az ödev çok kitap" önerisi - SAMSUN - Kitap görüntüsü genel detay - Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ile röportajÇocuklara "az ödev çok kitap" önerisi - Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk: - "Türkiye'de çocukların haftada ortalama ödev yaptığı saat 24, bütün dünyanın ortalaması ise 13 saat" - "Bizim çocuklarımıza çok fazla ödev vermekten çıkıp çocukları daha çok kitap okumaya özendirmemiz gerekiyor"SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, dünyada çocukların haftalık ödev yapma ortalamasının 13, Türkiye'de ise 24 saat olduğuna işaret ederek, "Bizim çocuklarımıza çok fazla ödev vermekten çıkıp çocukları daha çok kitap okumaya özendirmemiz gerekiyor." dedi. Kocatürk, bir etkinliğe katılmak için geldiği Samsun 'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Yayıncılar Birliğinin geçen şubat ayında Hindistan'da düzenlediği kongrede, bütün dünyadaki yayıncı, yazar, eğitimci ve sosyologların dijital yayın konusunu tartıştığını söyledi.
Dünyadaki dijital yayıncılığın çok yaygın olacağı, gelecekte neredeyse basılı kitap olmayacağının 2010 yılında söylendiğini ancak 2018 yılında durumun tersine geri döndüğünü belirten Kocatürk, basılı kitap satışlarında düşme yerine tüm dünyada artış görüldüğünü vurguladı.Dijital dünyanın gelişmesine karşın okuma eyleminin değişmediğine dikkati çeken Kocatürk, "Birtakım e - kitap, tabletler, kitap okuma aletleri gelişti ama dijital yayıncılık beklenen ölçüde gelişmedi." diye konuştu. Çocukların dijital fırtına ve kuşatmanın içinde olduğunu ifade eden Kocatürk, bu konuda annelere, babalara ve öğretmenlere görevler düştüğünü vurguladı.Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından hazırlanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2015 sonuçlarına da değinen Kocatürk, özellikle çocukların daha çok kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için şu önerilerde bulundu:"Bugün ilgi alanı çok genişlemiş, dikkati dağılmış bir nesil geliyor. Bu çocukların dikkatlerini dağıtmadan başka bir hayal dünyasının içine girmelerinin mümkünlüğünü, çocukların çocuk kitaplarıyla tanışması, okunmasından geçtiğini bütün dünya söylüyor. Onun için bizim çok fazla çocuklarımıza ödev vermekten çıkıp çocukları daha çok kitap okumaya özendirmemiz gerekiyor. Türkiye'de ortalama çocukların ödev yaptığı saat 24, bütün dünyanın ortalaması ise 13 saat."Dijital dünyada çocukların ilgisini çekebilecek dijital kitaplar çıkabileceğini de belirten Kocatürk, "Onlar da yavaş yavaş geliyor zaten. Onun için ben umutsuz değilim." ifadelerini kullandı. - İnternet üzerinden kitap satışıİnternet üzerinden kitap alışverişi konusuna da değerlendiren Kocatürk, Türkiye'nin bu konuda dünya ortalamalarının gerisinde olduğunu bildirdi.Son yıllarda internet üzerinden kitap alışverişinde bir artış olduğunu ancak bunun istedikleri seviyede olmadığını söyleyen Kocatürk, Türkiye Yayıncılar Birliğinin istatistiklerine göre 2006 yılında internet üzerinden kitap satışının yüzde 2,5 - 3 civarındayken bugün bu oranın yüzde 11 - 12'ye kadar yükseldiğini vurguladı.Kocatürk, internetten satışlarda kitapçıları zor durumda bırakacak indirimlere karşı olduklarının altını çizen şunları kaydetti:"Bütün Avrupa'da sabit fiyat yasası dedikleri yasayla daha çok kitapçıların hayatta kaldığı, insanların kitapçılara gittikleri, kitapçılar üzerinden kitaplarını edindikleri ama vakit bulamadıkları zaman da e - ticaret üzerinden kitaplarını aldıkları bir sistem açısından bir sabit fiyat yasasına ihtiyacımız var çünkü o yıkıcı indirimler olduğu sürece kitapçıların yaşaması ve ayakta kalmaları zor olacağı için kitabın yayıncıların belirleyeceği fiyatlardan satılmasını, kitapçıların çoğalmasını istiyoruz."