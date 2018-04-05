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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çocuklara 36 ayrı evi soyduran çete yakalandı

Çocuklara 36 ayrı evi soyduran çete yakalandı

şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Adli Kontrol Küçük Çocuk Hırsız Çocuk Esirgeme Kurumu Devlet Koruması 

-adliye detay
-genel ve detay

( ELAZIĞ )- Elazığ polisinin yaptığı planlı çalışmada 10 ve 13 yaşındaki iki çocuğa evlerden hırsızlık yaptıran ve onları satan şüpheliler düzenlenen operasyonda yakalandı ELAZIĞ

- Elazığ polisinin yaptığı planlı çalışmada 10 ve 13 yaşındaki iki çocuğa evlerden hırsızlık yaptıran şüpheliler düzenlenen operasyonda yakalandı. Çocuklar devlet koruması altına alınırken, 3 şüpheli 36 ayrı ev hırsızlığı suçundan adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da son 3 ayda binaların birinci katlarındaki dairelerde çok sayıda hırsızlık meydana geldi. Bunun üzerine çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin yaşlarının küçük olduğunu ve çaldıkları malzemelerin kendilerini yönlendiren şahıslar tarafından satıldığını tespit etti. Polisin yaptığı planlı çalışma sonra Elazığ ve Bingöl’de belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda hırsızlık yaptırılan yaşı küçük çocuklarında aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden yaşı küçük olanlar, adli kontrol şartıyla çocuk esirgeme kurumuna teslim edildi. Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin 2 çocuğa 36 ayrı evden hırsızlık yaptırdığı belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 14 ayrı evden çalınan bazı eş yalar çıktığı öğrenildi. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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