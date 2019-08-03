Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çocuklar, yaz Kur'an Kursu şenliğinde eğlendi

Çocuklar, yaz Kur'an Kursu şenliğinde eğlendi

ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ DETAY

Çocuk Şenliği Yaz Kuran Kursu Öğrenciler Kuran Kursu Pamuk Şeker 

-KATILIMCILAR DETAY
-OYUN ALANLARI VE İKRAMLAR DETAY
-AÇIKLAMA

( SAKARYA ) SAKARYA

- Karaköy Ulu Camii'nde yaz Kur'an Kursu çocuk şenliği geniş katılımla gerçekleşti. Etkinlikte çocuklar kurulan oyun alanlarında bol bol eğlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başlattığı "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" projesi kapsamında Sakarya'daki bir çok camide yaz kuran kursu eğitimi başladı.
Eğitimler kapsamında Karaköy Ulu Camii'nde yaz Kur'an Kursu çocuk şenliği gerçekleşti. Gerçekleşen etkinliğe Adapazarı İlçe Müftüsü Hamit Albayrak, Sakarya Müftülüğünde görevli Şube Müdürü Mustafa Kömür ve Karaköy Ulu Cami imam hatibi Tuğrul Ersoy, öğrenciler ve aileleri katıldı.
İlahi gösterisi ile başlayan program, ezbere hadis okuma yarışmasında dereceye giren Rümeysa Amra ve Rabia Korak isimli öğrencilere hediye taktimi ile devam etti. Daha sonra öğrencilerin hazırlamış olduğu 'İslamın şartı 5'tir' ilahi gösterisi büyük alkış aldı. Adapazarı İlçe Müftüsü Hamit Albayrak programda yaptığı açıklamada, "Böyle tablolarla karşılaşmak geleceğimizin umudu dediğimiz gençler açısından ne kadar haklı olduğumuzu, geleceğimizin gerçekten teminat altında olduğunu böyle ortamlar ifade ediyor. Yaklaşık 4 yıldır başlayan 4-6 yaş gruplarımız ki mahallemizde bu yıl açılmıştır. İlk yılında bu kadar teveccühle karşılanmış olması bizleri islama, kurana ve dinimize ne kadar hizmet aşkıyla dolu olduğumuzu ifade ediyor" dedi.
Program sonrasında cami içinde kurulan oyun alanlarında öğrenciler doyasıya eğlendi. Programda Osmanlı macunu, pamuk şekeri, dondurma gibi ikramlarda verildi.

İlgili Foto Galeriler
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı