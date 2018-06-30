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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çocuklar tatil şenliğinde doyasıya eğlendi Video

Çocuklar tatil şenliğinde doyasıya eğlendi Video

Şenlik alanının havadan görüntüsü

Mısır Halk Oyunları Patlamış Mısır Pamuk Şeker 

-Efeler Belediyesi tatil şenliğinden genel görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

- Efeler Belediyesi, yaz tatili nedeniyle çocuklar için ‘tatil şenliği’ düzenledi.
Düzenlenen şenlikte minikler doyasıya eğlendi. Efeler Belediyesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılını tamamlayan çocuklar için Umurlu Mahalle Meydanı’nda ‘Tatil Şenliği’ düzenledi.
3 gün boyunca süren şenlikte çocuklar, Hacivat ve karagöz gölge oyunları ve şişme oyun grupları ile doyasıya eğlenirken, ücretsiz olarak patlamış mısır, dondurma, kar helvası ve pamuk şeker ikramı yapıldı. Umurlu Mahallesi Kültür ve Sanat Evi’nde eğitim alan çocukların birbirinden güzel halk oyunları, atletizm ve step gösterileri şenliğe katılan vatandaşlar tarafından beğeni ile izlenirken, şenlik verilen konserler ile son buldu. Şenliğe çocuklar ve ailelerinin yanı sıra Efeler Belediye Başkan Vekili Halis Günday, Belediye Meclis Üyeleri ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın da katıldı.

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