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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çocuklar 'Sürücü Seyahat Karnesi' ile ailelerine not verecekler

Çocuklar 'Sürücü Seyahat Karnesi' ile ailelerine not verecekler

trafikten görüntü

Karayolları Jandarma Emniyet Kemeri Bisiklet Hassasiyet 

-denetlemeden görüntü
-çocuklar
-Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz'ın açıklaması

( YALOVA ) Çocuklar "Sürücü Seyahat Karnesi" ile ailelerine not verecekler YALOVA

- Sürücü Seyahat Karnesi ile ailelerine not verecekler Yalova'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle karayollarında çalışma yapan polis ve jandarma ekipleri durdur araçlardaki çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtarak kural ihlallerini karneye işaretlemelerini istedi. Bursa-Yalova karayolunun Kirazlı Sanayi Sitesi mevkisindeki uygulama noktasında jandarma ve emniyet ekipleri tarafından Ramazan Bayramı tatili süresince denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimleri Yalova Valisi Muammer Erol da yerinde inceledi. Erol, araçlardaki çocuklara polis figürlü oyuncak, emniyet kemeri aparatı, yastık ve "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıttı.
Vali Erol, çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" ile ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemelerini istedi. Denetimlere İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık da katıldı.
İl Jandarma Alay Komutanı Gemalmaz, burada yaptığı açıklamada, tüm otoyol, otoban ve şehirler arası yollarda trafik tedbirlerinin 24 saat esasına göre planlanarak alındığını kaydetti.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ise vatandaşların kazasız belasız tatillerini geçirmelerini amaçladıklarını ifade ederek, “Zaten bakanlığımızın da emri var bu konuyla ilgili bütün hassasiyetimizle çalışacağız. Hiçbir vatandaşımıza zarar gelsin istemiyoruz. Görevimizin başındayız" dedi.
Fındık, Emniyet Müdürlüğü olarak geçen yıl başlattıkları "Yol arkadaşım" uygulaması kapsamında çocuklara hediyeler verdiklerini sözlerine ekledi. Karneleri doldurarak 20 Haziran'a kadar Emniyet Genel Müdürlüğüne ulaştıracak çocuklar arasından 100'üne bisiklet hediye edilecek.
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