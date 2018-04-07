Çocuklar sokak oyunlarını 'şenlikte' öğrenecek - ANKARA İzle
Çocuklar sokak oyunlarını "şenlikte" öğrenecek - ANKARA - Oyun oynayan öğrenciler - 23 Nisan Sokak Oyunları Olimpiyatları Proje Koordinatörü Muharrem Karanfilci'nin konuşması - Oyun oynayan öğrencilerÇocuklar sokak oyunlarını "şenlikte" öğrenecek - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Sokak Oyunları Olimpiyatları ile Türk öğrenciler ve yabancı çocuklar unutulmaya yüz tutan geleneksel sokak oyunlarını birlikte oynayacak - 23 Nisan Sokak Oyunları Olimpiyatları Proje Koordinatörü Karanfilci: - "Çocukların hareketsiz yaşam sürmelerinin önüne geçmek, geleneksel sokak oyunlarımızı öğrenmelerini ve mutlu olmalarını sağlamak için bu projeyi gerçekleştirmek istedik"ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Sokak Oyunları Olimpiyatları ile Türk öğrencilerin yanı sıra yabancı çocuklar da unutulmaya yüz tutan geleneksel sokak oyunlarını oynama fırsatı bulacak.23 Nisan Sokak Oyunları Olimpiyatları Proje Koordinatörü Muharrem Karanfilci, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan internet ve sosyal medya bağımlılığı ve kentleşme sebebiyle çocukların hareketsiz yaşam sürmeye başladığını belirtti. Karanfilci, projeyi, çocukların harekete geçmesini sağlamak ve spora yatkınlıklarını artırmak amacıyla başlattıklarını söyleyerek, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında bu yıl ilk kez düzenleyeceklerini kaydetti. Çocukların her gün bilgisayar başında saatlerce vakit geçirmelerine rağmen mutlu olmadıklarını ifade eden Karanfilci, "Çocukların hareketsiz yaşam sürmelerinin önüne geçmek, geleneksel sokak oyunlarımızı öğrenmelerini ve mutlu olmalarını sağlamak için bu projeyi gerçekleştirmek istedik." dedi. - Sokak oyunları şenliğe renk katacakKaranfilci, TRT tarafından organize edilen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında her yıl birçok etkinlik düzenlendiğini hatırlatarak, 23 Nisan Sokak Oyunları Olimpiyatları'nın bu faaliyetler içinde yer alacağını söyledi.
Projelerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TRT tarafından desteklendiğini belirten Karanfilci, "23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği bu yıl Bursa'da düzenlenecek. Şenlik çerçevesinde, 26 Nisan'daki piknik organizasyonunda, Sokak Oyunları Olimpiyatlarını dünya çocuklarının katılımıyla gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı. - Dünya çocukları sokak oyunlarında yarışacakKaranfilci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye'ye yaklaşık 50 ülkeden çocukların gelmesinin beklendiğini belirterek, "Türk öğrencilerin ve ülkemize gelecek yabancı çocukların, geleneksel sokak oyunlarımızı, yarışma şeklinde birlikte oynamalarını planlıyoruz. Seçim yaparken iki takımın yarışabileceği oyunları belirledik. Yani grup oyunlarını ve bireysel oyunları dışarıda tuttuk." diye konuştu. Proje kapsamında, çocuklar için seksek, misket, çelik çomak, tombik, yakan top, sos, çuval oyunu, mendil kapmaca olmak üzere toplam 8 oyun belirlediklerini söyleyen Karanfilci, her yaş grubundan çocuğun kolaylıkla ve keyifle oynayabileceği oyunlar seçmeye çalıştıklarını kaydetti. Karanfilci, bu yıl ilk kez gerçekleştirdikleri etkinliği, geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi.